Calcio, Alberto Zaccheroni in rianimazione dopo una caduta

Ore d’ansia per l'allenatore romagnolo Alberto Zaccheroni. Classe 1953, ex mister di tante squadre tra cui Udinese, Milan, Lazio, Inter e Juventus, Zaccheroni ha sbattuto la testa cadendo in casa ed è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in rianimazione. Zaccheroni, in prognosi riservata, sarebbe comunque vigile. Non è ancora

accertato se sia caduto per una fatalità o un malore.