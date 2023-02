Matteo Marani eletto nuovo presidente di Lega Pro

Matteo Marani ha di fronte sfide non semplici, prima fra tutte quella di rilanciare la Serie C. “Bisogna prendere quello di nuovo che è stato fatto, ma aggiungere idee nuove e portare le esperienze di tutti” aveva detto il 31 gennaio 2023 quando ha presentato il suo programma elettorale “Facciamo Rete”. Facciamo rete perché “la prima parte di questo viaggio devono essere i club, che devono essere alla guida di questa esperienza” aveva spiegato Marani. L'altro tema sarà quello della riforma del campionato, un argomento che il giornalista ora presidente vuole però coniugare “dal basso verso l'alto” partendo dall'assemblea dei club.

Chi è Matteo Marani

Classe 70, 52 anni, nato a Bologna, laurea in storia, professione giornalista. Matteo Marani ha iniziato a occuparsi di giornalismo sportivo, in particolare di calcio. Ha collaborato con testate nazionali come il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Sole 24 ore. Direttore del Guerin Sportivo dal 2008 al 2016. Anno in cui è passato dalla carta stampata alla televisione, diventando prima vicedirettore di Sky Sport poi direttore di Sky Sport 24. Marani è anche scrittore. Nel 2007 ha pubblicato il libro "Dallo scudetto ad Auschwitz". Per quest’opera ha ricevuto il premio per la letteratura sportiva di Chieti nel 2009 e quello intitolato ad Antonio Ghirelli nel 2014. Vicepresidente della fondazione Museo del Calcio, nel 2020 viene nominato presidente della stessa su proposta del numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina.