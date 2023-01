Baseball, Marika Lyszczyk la prima donna in una squadra maschile

Se di solito negli sport è netta la distinzione tra squadre maschili e femminili, ad abbattere ogni pregiudizio e convinzione, ci penserà Marika Lyszczyk, 21 anni, catcher canadese che dalla prossima estate scenderà in campo con la maglia dei Brockton Rox, squadra di baseball americana del Massachussets che partecipa alla Futures League. Per ora è solo un torneo a otto per l'estate, ma è anche la porta di ingresso per nuovi traguardi dello sport femminile.

La scalata nel baseball

Lasciato il softball perché appunto "troppo soft", Marika si dà al baseball per giocare con gli uomini. Certa che si farà valere anche sul diamante del 'Campanelli Stadium', intanto ci riesce nel campionato Ncaa, quello delle università, giocando con i ragazzi di Sonoma State, ateneo della California.

Di lei, prima donna in assoluto a prendere parte a un match di baseball Ncaa, scrivono che sta facendo la storia e che "è di una bravura incredibile". Qualcuno si spinge più in là, certo che possa "scalare l'Olimpo".

E la 21enne non teme la sfida, stimolata anche dal fatto che alcuni scout di franchigie della Mlb la stanno seguendo. "Preferisco giocare con i maschi, ho lasciato il softball e nonostante ci fosse gente che mi sconsigliava di cambiare, a me l'idea non spaventava affatto."