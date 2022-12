Coppa del mondo di sci, l'azzurra Bassino vince lo slalom gigante del Sestriere

Economia

Skipass, prezzi in aumento fino al 13%: quanto costeranno gli ingressi

La crisi energetica pesa sulla stagione invernale e un primo comprensorio sciistico italiano ha già annunciato che non metterà in moto gli impianti di risalita. Altri pensano ad aperture a giorni alterni o per fasce orarie o all’attivazione solo delle strutture più frequentate. Resta l’incognita su quanta neve ci sarà nei mesi invernali

Il comprensorio sciistico italiano della Panarotta in Trentino Alto Adige è il primo ad aver annunciato che quest'inverno non metterà in moto gli impianti di risalita. Tanti altri stanno cercando di capire quali soluzioni trovare ma soprattutto come poter sopravvivere al caro-energia e salvare una stagione invernale che ancor prima di iniziare si preannuncia difficile, cara e soprattutto incerta a causa dell'esplosione dei costi dell'energia elettrica

Tutta la filiera della montagna è in apprensione, decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio. A causa del caro-energia c'è chi pensa a chiudere gli impianti in alcuni giorni della settimana o aprire a giorni alterni, altri stanno ipotizzando delle fasce orarie, per esempio solo la mattina o con la “pausa pranzo”, altri ancora potrebbero decidere di attivarsi solo nel fine settimana