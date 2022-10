Pallavolo femminile, Italia-Brasile 1-3: sabato finale per il bronzo

L'Italia della pallavolo femminile è stata sconfitta per 3 a 1 dal Brasile nella semifinale del Campionato del mondo che si sta svolgendo in Olanda. Sabato alle 16 le azzurre disputeranno la finale per la medaglia di bronzo contro gli Stati Uniti che erano stati battuti per 3 a 1 dalla Serbia.

La partita

All'Omnisport di Apeldoorn le ragazze di Davide Mazzanti non sono riuscite nell'impresa di battere la nazionale brasiliana ed accedere alla finale per la medaglia d'oro. Buona comunque la prestazione del collettivo in particolare di Paola Egonu che ha messo a referto 30 punti ma anche il capitano Miryam Sylla con 17, Anna Danesi con 10 e Marina Lubian con 8. Per tre set grande equilibrio tra le due formazioni. Vicecampionesse olimpiche in vantaggio nel primo parziale (25-23), poi campionesse d'Europa al pareggio (22-25), quindi brasiliane nuovamente in avanti nel terzo (26-24). Nel quarto set il Brasile è scappato sul 4-0 con l'Italia che in un primo momento ha dato l'impressione di reagire (8-7) ma la squadra di Ze' Roberto ha piazzato un break di quattro punti (12-17). Il pesante svantaggio e' pesato sulle italiane che non sono state più in grado di rientrare in partita (25-19). Le azzurre in questo torneo iridato hanno giocato undici volte e due sono state le sconfitte, entrambe contro il Brasile, oggi e il 4 ottobre scorso nella prima partita della seconda fase. L'Italia disputera' sabato alle ore 16, sempre nella località olandese, la finale per la medaglia di bronzo contro gli Stati Uniti. La finale si svolgerà sempre dopodomani alle ore 20 e vedra' di ronte Brasile e Serbia