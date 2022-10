Calcio, Salvatore Bocchetti è il nuovo tecnico dell’Hellas Verona

Sport

Pallone d'Oro 2022: data cerimonia, candidati e favoriti

Il più ambito premio a livello individuale nel calcio verrà consegnato nelle mani del vincitore il 17 ottobre prossimo, a Parigi. Non portà ripetersi Messi, che non è tra i 30 candidati alla vittoria finale. Super favorito il francese Benzema

Il pallone d’Oro, il riconoscimento individuale più prestigioso nel mondo del calcio, verrà assegnato ufficialmente nell'autunno del 2022, precisamente il 17 ottobre presso il Théâtre du Châtelet di Parigi a poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali. Il motivo è che il torneo che si svolgerà in Qatar non verrà preso in considerazione per il Pallone d'Oro 2022, ma per il 2023. E’ organizzato dalla redazione di France Football

Infatti, verrà presa in esame la stagione sportiva e non l'anno solare, dunque il 2021/2022. Il periodo autunnale porterà invece al Pallone d'Oro del prossimo anno, assegnato in sostanza in base a quanto successo ai Mondiali qatarioti e all'annata 2022/2023