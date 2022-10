Sampdoria, Dejan Stankovic è il nuovo allenatore

Sport

A Londra il derby tra Chelsea e Tottenham è finito 2-2, ma a far discutere è quello che è successo a bordo campo tra i due manager, il tedesco Thomas Tuchel e l’italiano Antonio Conte. I due sono quasi venuti a contatto durante la partita, dopo l’esultanza dell’ex tecnico dell'Inter per il gol dell’1-1 di Hojbjerg. Poi a fine gara si sono ritrovati faccia a faccia e si sono stretti la mano: stando alle immagini, sembra che Tuchel non lasci la presa e che chieda a Conte di guardarlo negli occhi. Alla fine sono stati divisi da giocatori e staff. Rosso a entrambi