Ibrahimovic a casa di Berlusconi: "Qui per insegnargli come si gioca"

Siparietto social tra lo svedese e l'ex presidente del Milan, in omaggio ai trascorsi comuni in rossonero. Il Cavaliere a Zlatan: "Voglio spiegargli come si fa a gestire un'azienda"

Ancora un siparietto social con protagonista Silvio Berlusconi. Su Instagram l'ex presidente del Consiglio ha dato vita a una nuova gag con protagonista Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato ospite di Berlusconi nella sua abitazione, celebrando i trascorsi comuni in rossonero. Un'occasione da non lasciarsi scappare per l'attuale presidente del Monza, che ha esordito spiegando di avere invitato Ibra per "spiegargli come si gestisce un'azienda". Pronta la replica del bomber rossonero: "E io sono qui per insegnargli a giocare a calcio".