Basket, Nazionale con sindrome di down vince Mondiali per la 3^ volta

Gli Azzurri hanno battuto in finale l'Ungheria 36-12 a Madeira, in Portogallo. L'allenatore Bufacchi: "Il terzo titolo è anche il più bello, c'erano molte squadre di valore"

La Nazionale di basket italiana degli atleti con sindrome di down ha vinto il suo terzo Mondiale di fila battendo in finale l'Ungheria 36-12 a Madeira, in Portogallo. "Temevo l'Ungheria – ha commentato a caldo l'allenatore Bufacchi – a maggior ragione dopo averne misurato il valore nella prima partita del Mondiale”.

Il coach: "Il terzo Mondiale, il più bello"

“Abbiamo però letto bene la partita – ha proseguito - fornendo indicazioni ai nostri ragazzi su come attaccare gli avversari. I giocatori hanno recepito alla grande e appena fatto il break, ci siamo anche rilassati. Abbiamo giocato molto bene, come volevo io, e sono felice di essere riuscito a utilizzare tutti anche in finale". "Questo è il terzo titolo Mondiale - ha detto ancora il coach - sicuramente è il più bello perché c'erano molte squadre di valore. Sono contentissimo, è una grande soddisfazione e non potrei volere di più". La società, ha celebrato la vittoria con un post su Facebook.