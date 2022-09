Formula 1, il Mondiale in esclusiva su Sky fino al 2027: i dettagli

Grazie al rinnovo della partnership pluriennale con F1, per i prossimi cinque anni il Mondiale in Italia sarà visibile solo su Sky al canale Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con una selezione di Gp in diretta anche su TV8. Per il pubblico di appassionati, una copertura a 360° dei week end di motori, che andranno dalle qualifiche alle gare, e il meglio della tecnologia, anche in 4K. Inoltre, ampia copertura su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digitali e social ascolta articolo Condividi

Sky rinnova fino al 2027 la partnership pluriennale con la Formula 1 e consolida così il suo ruolo di official broadcaster del massimo circuito automobilistico per tutti Paesi in cui è operativa. Tra questi anche l’Italia, dove per altri cinque anni tutti i fine settimana di gara saranno visibili, dalle prove libere fino al Gran Premio, su Sky Sport F1, in streaming su NOW e tramite una selezione di Gp anche in diretta su TV8. Sempre su Sky Sport continueranno a venire trasmessi anche la Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Super Cup.

Le tecnologie più innovative Non solo quantità ma anche innovazione e qualità al servizio dell’utente. Il racconto della F1 su Sky in Italia continuerà infatti ad essere all’avanguardia, avvalendosi di studi tecnologici, del 4K per la visione dei Gp, della grande competenza al commento e di un’ampia copertura su Sky Sport 24 oltre che sulle piattaforme digitali e social di Sky Sport, che racconteranno a 360° il Mondiale con news, clip e analisi approfondite.

Nel 2022 record di ascolti Grazie alla partnership, il gruppo Sky contribuisce anche alla diffusione della Formula 1 verso un nuovo pubblico che, rispetto alle stagioni precedenti, si arricchisce di donne e giovani. Nel frattempo, però, la stagione 2022 ha già battuto il primato di ascolti in tutti i Paesi in cui il network è presente: in Italia, l’azienda registra una crescita del 20% nell’audience media rispetto alla stagione 2021 e i singoli eventi registrano numeri da record. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita dello scorso marzo è stato il più visto nella storia della pay tv italiana, con 1 milione 937 mila spettatori medi mentre su Sky e TV8 quello di Monza trasmesso a settembre è arrivato a una platea di 4 milioni e 781 mila spettatori medi per il 39,9% di share.

Van Rooyen (Sky): “Copertura in più di 80 Paesi" “Ogni gara. Ogni momento. Ogni colpo di scena. Tutti in diretta esclusiva su Sky per gli anni a venire”. Questo il commento Stephen van Rooyen, Executive Vice President e Ceo di Sky Uk & Europe. Che ha aggiunto: “Più di 80 Paesi potranno continuare a gustare la nostra copertura di altissimo livello e il trattamento completo Sky Sport dedicato a uno degli sport più esaltanti al mondo”. Soddisfazione anche per Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “La Formula 1 è un pilastro della Casa dello Sport. È un’eccellenza all’interno dell’offerta di Sky Sport e di Sky. È un contenuto che coinvolge le famiglie dei nostri abbonati con personaggi e luoghi iconici”. “Per noi è un privilegio poter assicurare altri 5 anni di adrenalina e di passione ai tantissimi appassionati che ogni weekend scelgono di vivere le emozioni del Mondiale di F1 su Sky Sport. Lo faremo con l’eccellenza della nostra squadra giornalistica e con un racconto altamente tecnologico, per far sentire il nostro abbonato al centro della migliore esperienza di visione possibile”, ha aggiunto Perrelli.