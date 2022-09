Atletica, Marcell Jacobs ha detto "sì": matrimonio sul lago di Garda

Smoking nero per lui e abito bianco in pizzo per lei. Il campione olimpico dei 100 metri e la storica fidanzata si sono sposati con rito civile a Gardone Riviera. Assente il padre di Jacobs, rimasto negli Stati Uniti

Marcell Jacobs e Nicole Daza sono marito e moglie. L'uomo più veloce del mondo si è

unito in matrimonio con la storica fidanzata, mamma di due dei suoi tre figli. La cerimonia con rito civile è stata celebrata a Torre San Marco a Gardone Riviera, sul lago di Garda. Lui in smoking nero, scarpe di vernice e occhiali da sole a lente rotonda; lei avvolta in un abito bianco con pizzo fino a sopra il ginocchio con strascico lungo quattro metri e un fermaglio floreale tempestato di strass nei capelli. Prima di recarsi nel luogo prescelto, Marcell e Nicole sono stati applauditi, in momenti separati, al porto vecchio di Desenzano quando poi sono saliti a bordo di un motoscafo. I neo sposi il 24 settembre partiranno per la luna di miele a Bali e alle Maldive.