Calcio, morto a 89 anni l'ex portiere del Milan Fabio Cudicini

Addio a Fabio Cudicini, meglio conosciuto come il "Ragno nero", storico ex grande portiere di Roma e Milan scomparso ad 89 anni. "La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona", si legge in un post social della società rossonera. "Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo - aggiunge il post - cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio".

Il portiere aveva giocato a lungo anche nella Roma, e all'Udinese e al Brescia.