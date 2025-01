Bentancur, malore in campo durante Tottenham-Liverpool: ora sta bene

Nel corso dell'incontro di Carabao Cup il centrocampista ex Juventus è crollato a terra privo di sensi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Trasportato in ospedale per accertamenti, ha poi rassicurato tutti con un post sui social assieme alla compagna

Paura per Rodrigo Bentancur durante Tottenham-Liverpool, semifinale di andata della Carabao Cup, la coppa di Lega inglese. Il centrocampista ex Juve, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato a staccare nell'area del Liverpool, riuscendo pure a spizzare il pallone, ma poi è crollato a terra come se avesse perso i sensi. Accortosi della gravità una volta conclusa l'azione, l'arbitro ha fermato il gioco nella preoccupazione generale. Subito l'ingresso in campo dei soccorsi, che hanno portato fuori in barella l'uruguaiano utilizzando anche la maschera d'ossigeno. Fortunatamente Bentancur ha subito fatto cenno con il pollice in su al pubblico.