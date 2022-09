Eurobasket: impresa dell'Italia, elimina la Serbia e vola ai quarti

Vittoria a sorpresa degli Azzurri, che battono 94-86 la formazione del fenomeno Jokic e si qualificano ai quarti di finale degli Europei. Mister Pozzecco, espulso, lascia in lacrime il campo. Mercoledì sfida per la semifinale contro la Francia

Grande impresa dell'Italbasket contro la Serbia: i ragazzi di Pozzecco hanno battuto 94-86 i favoritissimi serbi, guidati dall'mvp Nba Nikola Jokic. Gli azzurri volano adesso ai quarti di finale degli Europei di basket. Dopo un primo tempo complicato, l'Italia è riuscita a rimanere in partita per poi piazzare il sorpasso nell'ultimo periodo: eroe di giornata Marco Spissu, che con 22 punti e sei triple, ha demolito le certezze della formazione di Pesic, grande favorita per l'oro. Mister Pozzecco, espulso nel secondo tempo per doppio fallo tecnico, ha lasciato il campo in lacrime per l'emozione.