Premier League, il Chelsea ha esonerato l'allenatore Thomas Tuchel

La decisione all'indomani del ko in Champions League a Zagabria contro la Dinamo. Lo ha annunciato il club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale dove si spiega che "la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare tecnico"

Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, che a maggio 2021 riuscì a portare i blues al trionfo in Champions League, ha pagato a caro prezzo la recente sconfitta all'esordio proprio nella competizione europea per mano della Dinamo Zagabria. Un fulmine a ciel sereno quello che arriva direttamente da Londra, con la squadra che per la verità non ha iniziato nel miglior modo possibile in campionato, rimediando due brutte sconfitte con Southampton e Leeds nelle prime cinque giornate di campionato.



Chelsea alla ricerca di un nuovo tecnico

Il Chelsea, inserito nello stesso raggruppamento del Milan in Champions, andrà quindi alla ricerca di un nuovo profilo tecnico per guidare la squadra La decisione è stata annunciata con una breve nota dal club. Lo staff si occuperà della squadra in questi giorni, fino alla nomina del nuovo allenatore "che avverrà rapidamente".