Inter, Lukaku si ferma per un risentimento muscolare: derby a rischio

Calendario Serie A 2022/2023: tutte le partite di campionato

La nuova stagione parte nel weekend del 13-14 agosto e si chiuderà il 3-4 giugno 2023. In mezzo anche la lunghissima e inedita pausa tra novembre e dicembre per il Mondiale in Qatar. Ecco le giornate del calendario, asimmetrico come quello dell'anno passato

La nuova stagione di Serie A 2022/2023 è pronta a partire. Il campionato di calcio italiano comincia il 13 agosto: quest’anno si inizia in anticipo per permettere la lunga pausa dedicata al Mondiale in Qatar (21 novembre-18 dicembre 2022). Le ultime partite si disputeranno invece il 3-4 giugno 2023. Soste dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo, per far spazio alle amichevoli e alla Nations League che terranno impegnati gli azzurri. Ecco le giornate del calendario, asimmetrico come lo scorso anno

Il Milan campione d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro l'Udinese, sabato 13 agosto alle 18.30. L'Inter sarà in trasferta per giocare contro il Lecce. La Juventus gioca a Ferragosto contro il Sassuolo, il Napoli è ospite del Verona