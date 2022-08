Monza-Udinese 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Terza sconfitta in tre giornate di campionato di Serie A per l'esordiente Monza, che oggi ospitava l'Udinese all'U-Power Stadium: 1-2 il risultato finale. Primo tempo chiuso in parità 1-1: a sloccare il risultato, dopo un gol dei padroni di casa annullato per fuorigioco a Caprari al 12', è Colpani al 31'. Pareggio quasi immediato, al 35', degli ospiti a firma di Beto. Nella ripresa è Udogie a raddoppiare il punteggio degli ospiti al 77', dopo un tu per tu con il portiere, segue Pereira all'86', gol annullato per fuorigioco, il Monza prova a recuperare con l'ex Atalanta Pessina un minuto dopo, passaggio troppo lungo. Non bastano 4 minuti di recupero ai ragazzi di Stroppa per trovare un punto prezioso in classifica (TUTTI GLI HIGHLIGHTS)