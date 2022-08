Monza, per Andrea Ranocchia frattura del perone: out almeno tre mesi

Andrea Ranocchia ha riportato la frattura composta del perone della gamba destra, e una distorsione della caviglia destra. È questo l'esito degli esami strumentali ai quali il difensore del Monza è stato sottoposto dopo l'infortunio riportato ieri a Napoli. Ranocchia resterà fuori almeno tre mesi.

L'infortunio dopo un contrasto per evitare un corner

Gli esami a cui Ranocchia è stato sottoposto hanno così confermato la gravità del problema, così come temuto dallo stesso difensore biancorosso, che a inizio ripresa era stato sostituito dopo l'infortunio, nato da una scivolata per evitare un corner. Bollettino pesante anche dagli altri due infortunati monzesi nella trasferta napoletana. Nella giornata di oggi, infatti, sono state effettuate verifiche mediche anche per Pablo Marì, infortunatosi durante la rifinitura pre partita: per lui, lesione al muscolo obliquo esterno dell'addome. E per Marco D'Alessandro, uscito a partita in corso: per lui, lesione all'adduttore sinistro.