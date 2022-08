Raikkonen, incidente nella gara d'esordio in Nascar. VIDEO

Il debutto di Kimi Raikkonen nella Nascar 2022 si è concluso in anticipo al 46esimo giro a causa di un incidente che ha mandato il pilota contro le barriere. L'ex ferrarista è rimasto coinvolto in un contatto a centrogruppo durante la gara di ieri sul circuito di Watking Glen, finendo per andare a sbattere frontalmente contro le barriere. Raikkonen, partito 27esimo, era riuscito a recuperare fino a piazzarsi in ottava posizione.