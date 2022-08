F1 2022, da Codemasters-EA Sports tante novità

Semaforo verde per l'inizio di una nuova era di Formula1 2022. Nuove esperienze, nuovi movimenti e nuovo modo di gestire le auto. Il team di Codemasters ed Electronics Arts ha lavorato sodo per riprodurre fedelmente i cambiamenti reali del nuovo mondiale. Un gioco che per grafica e modalità colpirà molto gli appassionati

La Mia Scuderia e la modalità Carriera ritorneranno in F1 2022 con nuove funzionalità, oltre allo schermo condiviso per due giocatori, la F2, la modalità multigiocatore online e tutte le classiche caratteristiche di gioco. Tra le novità più interessanti quello di sperimentare la F1 Sprint, poi anche i giri di formazione, i momenti di safety car e le soste ai box. Tutto per per vivere la meglio ogni giornata di gran premio.

F1 2022 non è un gioco solo per esperti, grazie all'intelligenza artificiale adattiva, anche i giocatori alle prime armi possono giocare senza problemi ad aumentare piano piano il livello di gioco.

Ma il game non finisce in pista, con F1 Life, il nuovo hub social, gli utenti potranno mostrare la propria collezione di supercar, moda, accessori e trofei.

F1 2022 include anche la compatibilità con la realtà virtuale su PC tramite Oculus Rift e HTC Vive. Formula1 2022 è disponibile per PlayStation 4 e 5, Xbox e PC .