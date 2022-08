Bologna-Verona 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Bologna Verona finisce 1-1 in una partita della seconda giornata del campionato di serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS - GLI HIGHLIGHTS DI INTER-SPEZIA - GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-LAZIO).

La cronaca della partita

Bologna e Verona si annullano al Dall'Ara e non vanno oltre un 1-1 nella seconda giornata di Serie A. Apre Arnautovic, risponde Henry, poi viene annullato un gol ad Orsolini dal Var per un fuorigioco, con l'attaccante rossoblu che nel finale viene anche espulso per un brutto intervento. Si tratta del primo punto in campionato per entrambe le squadre, reduci dalle sconfitte all'esordio con Lazio e Napoli. Neanche un minuto sul cronometro e gli scaligeri hanno una clamorosa palla gol con Henry, che si avventa su un cross da destra e colpisce un'incredibile traversa. Passato lo spavento pero' i padroni di casa reagiscono e dopo aver sciupato una buona occasione con Arnautovic, trovano il vantaggio al 21' proprio con lo stesso attaccante austriaco, che legge bene il cross basso di Kasius e batte Montipo' per l'1-0. A ridosso dell'intervallo succede di tutto nel giro di un minuto: il Verona pareggia grazie ad un colpo di testa di Henry, dall'altra parte invece Orsolini riporterebbe subito avanti il Bologna se non fosse per una posizione irregolare sulla verticalizzazione di Arnautovic. Si va cosi' al riposo sull'1-1, dopo un'ultima super parata di Skorupski su Ilic e una sforbiciata di Orsolini da meta' campo terminata di un soffio a lato con Montipo' fuori dai pali. Nella ripresa continuano le emozioni e al 55' Tameze va ad un passo dal vantaggio ospite, gettando al vento una grande palla gol da pochissimi passi. Il Bologna prova a farsi rivedere piu' tardi con un tiro dalla distanza di Schouten, ma dal 77' gli emiliani sono costretti all'inferiorita' per un rosso diretto sventolato ad Orsolini per un brutto intervento a gamba alta. La squadra di Cioffi prova ad approfittarne nel finale, ma l'ultima occasione targata Lasagna non va a buon fine, con l'attaccante che spreca con il destro da ottima posizione.

Il tabellino di Bologna-Verona (1-1)

Bologna (3-5-2): Skorupski, De Silvestri, Medel, Bonifazi, Kasius (19' st Lykogiannis), Dominguez (44' st Aebischer), Schouten, Soriano (19' st Vignato), Cambiaso, Orsolini, Arnautovic. (1 Bardi, 23 Bagnolini, 3 Angeli, 4 Sosa, 66 Amey, 92 Mbaye, 82 Urbanski, 10 Sansone, 18 Raimondo, 99 Barrow).



All.: Mihajlovic.



Verona (3-5-2): Montipò, Coppola, Gunter, Retsos, Faraoni (7' st Terracciano), Hongla (36' st Veloso), Tameze, Ilic, Lazovic, Lasagna, Henry (44' st Djuric). (22 Berardi, 34 Perilli, 2 Amione, 3 Doig, 23 Magnani, 28 Praszelik, 72 Cortinovis, 77 Sulemana).



All.: Cioffi.



Arbitro: Marcenaro di Genova.



Reti: nel pt 21 Arnautovic, 43' Henry. Angoli: 9-8 per il Bologna.



Recupero: 5' e 5'.



Espulso: Orsolini al minuto 78' per condotta violenta. Ammoniti: Hongla, Gunther, Bonifazi per gioco scorretto; Dominguez, Arnautovic per comportamento non regolamentare.



Spettatori: 17.725.