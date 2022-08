Sassuolo-Lecce 1-0 : video, gol e highlights della partita di Serie A

Sassuolo batte Lecce 1-0 nell'anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La cronaca della partita

Prima vittoria stagionale per il Sassuolo, che tra le mura amiche batte di misura il Lecce lasciandosi alle spalle la sconfitta con la Juve. Al Mapei Stadium finisce 1-0 grazie al bel gol al volo del solito Berardi, arrivato sul finire del primo tempo: seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi neo promossi, che cadono ancora dopo la beffa della prima giornata arrivata nel finale contro l'Inter. Avvio di gara non a ritmi elevatissimi, con il primo tiro nello specchio che arriva al 16' ad opera di Ceesay, deviato prontamente in corner da Consigli. Dall'altra parte è il solito Berardi a caricarsi sulle spalle gli emiliani, provandoci prima al 22' con una conclusione da fuori terminata a lato di poco, poi trovando lo splendido gol del vantaggio al 40' con un mancino al volo dai 20 metri. Proprio qualche istante prima era stato ancora Ceesay ad andare ad un passo dalla rete giallorossa, dopo una palla recuperata a ridosso della metà campo. Nella ripresa il Lecce prova ad aumentare i ritmi alla ricerca del pareggio, ma a parte qualche palla insidiosa proposta al centro, non arrivano grandi pericoli dalle parti di Consigli. Al 78' ci prova il neo entrato Helgason con un calcio di punizione da posizione abbastanza centrale, mettendo pero' alto sopra la traversa. Nel finale c'è poco altro da raccontare, al triplice fischio fa festa il Sassuolo.

Il tabellino di Sassuolo-Lecce 1-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (35' st Harroui), Lopez, Henrique (18' st Throstvedt); Berardi, Pinamonti (18' st Defrel), Kyriakoupolos (50' st Ayhan). (25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 11 Alvarez, 14 Obiang, 15 Ceide, 44 Tressoldi).

All.: Dionisi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (26' st Helgason), Hjulmand, Gonzales (35' st Askildsen); Strefezza (45' st Listkowski), Ceesay (35' st Colombo), Di Francesco (1' st Banda). (1 Bleve, 21 Brancolini, 26 Ciucci, 24 Frabotta, 83 Lemmens, 13 Tuia, 99 Rodriguez, 31 Persson).

All.: Baroni. Arbitro: Colombo di Como. Rete: nel pt 39' Berardi. Ammoniti: Henrique, Berardi, Rogerio, Gonzales, Frattesi e Toljan, per gioco scorretto.

Angoli: 5-4 per il Sassuolo.

Recupero: 2' e 5'.