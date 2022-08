Calciomercato, Casemiro al Manchester United: accordo col Real Madrid

Il club inglese ha fatto sapere di aver raggiunto con gli spagnoli un’intesa di principio, che ora è soggetta al via libera del calciatore e al superamento delle visite mediche. “Non vediamo l'ora di accoglierlo all'Old Trafford”, si legge in una nota. Come racconta Sky Sport, l’operazione tra le due squadre è stata chiusa per 60 milioni di sterline più altri 10 milioni di bonus. Per il centrocampista brasiliano classe 1992 contratto di quattro anni con opzione per il quinto