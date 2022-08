Sampdoria-Atalanta 0-2: video, gol, highlights del match di serie A

Vittoria dell'Atalanta che batte Sampdoria 2-0 (1-0) nell'anticipo della prima giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. L'Atalanta espugna Marassi e si mette in tasca i primi 3 punti della stagione 2022/2023. Battuta 2-0 una buona Sampdoria grazie ai gol di Toloi e del nuovo acquisto Lookman. Tanto amaro in bocca per la squadra di Giampaolo, fermata dal Var con qualche recriminazione in occasione del possibile vantaggio di Caputo, e dai due legni colpiti da Sabiri e Quagliarella.

Il tabellino di Sampdoria-Atalanta 0-2 (HIGHLIGHTS)

Formazione Sampdoria (4-1-4-1): Audero, Bereszynski (12' st Depaoli), Ferrari (45' st Murillo), Colley, Augello, Vieira, Leris (30' st Quagliarella), Sabiri, Rincon, Djuricic (12' st Verre), Caputo (12' st De Luca). (30 Ravaglia, 4 Villar, 23 Gabbiadini, 28 Yepes, 29 Murru, 31 Malagrida). All.: Giampaolo.

Formazione Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi (27' st Scalvini), Okoli, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (27' st Zortea), Pasalic (38' st Malinovskyi), Muriel (18' st Lookman), Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 10 Boga, 22 Rugeri). All.: Gasperini.

Arbitro: Dionisi di L'Aquila.

Reti: nel pt 26' Toloi, nel st 49' Lookman.

Angoli: 3-2 per la Sampdoria .

Recupero: 2' e 6'.

Ammoniti: Ferrari, Okoli, Pasalic, Verre , Sabiri, De Roon, Zortea, Hateboer per gioco scorretto, Quagliarella per proteste.

Spettatori: 20.047 per un incasso di 253.606,24 euro.