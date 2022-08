Monza-Torino 1-2: per i brianzoli esordio amaro in serie A

Un gol all'ultimo secondo di Dany Mota non è bastato ai brianzoli per bagnare positivamente l'esordio in serie A. Troppo solido il Torino

Monza-Torino 1-2 in una partita della prima giornata del campionato di Serie A, giocata sul terreno dell' U-Power Stadium'. Un gol all'ultimo secondo di Dany Mota non è bastato al Monza per bagnare positivamente l'esordio in serie A. Troppo solido il Torino che ha vinto 2-1 grazie alle reti del neoacquisto Miranchuk e dell'attaccante Sanabria.

Il tabellino di Monza -Torino 1-2

Monza (3-5-2): Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Carlos Augusto (18'st Carboni), Birindelli, F. Ranocchia (18'st Dany Mota), Barberis, Valoti (31'st Gytkjaer), D'Alessandro, Caprari (18'st Ciurria), Petagna (31'st Sensi). (89 Cragno, 91 Sorrentino, 5 Caldirola, 13 A.Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 34 Marrone, 38 Bondo, 79 Molina, 80 Vignato). All.:Stroppa



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Adopo, Rodriguez, Singo (33' st Lazaro), Linetty, Ricci (43'st Ilkhan), Aina, Miranchuk (1'st Vlasic), Radonjic, Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 2 Bayeye, 8 Segre, 11 Pellegri, 33 Wade, 36 Garbett). All.: Juric



Arbitro: Mariani di Aprilia



Reti: nel pt 42' Miranchuk; nel st 20' Sanabria, 49' st Dany Mota



Angoli: 2-7



Recupero: 1' e 4'



Ammoniti: Singo, Adopo, Pablo Marì per gioco scorretto



Spettatori: 12.000.