Milan-Udinese 4-2. I rossoneri ripartono di corsa

Il Milan riprende da dove aveva lasciato e conquista i primi 3 punti del nuovo campionato da campione d'Italia. Lo fa battendo con qualche patema d'animo iniziale una discreta Udinese, sconfitta per 4-2: apre Becao, Theo e Rebic ribaltano tutto prima del nuovo pareggio di Masina, poi nella ripresa la decidono i guizzi di Brahim Diaz e nuovamente di Rebic. Non bastano i sei minuti di recupero all'Udinese per recuperare (TUTTI GLI HIGHLIGHTS).