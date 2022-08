Morto Claudio Garella, vinse lo scudetto con Verona e Napoli

Mondo del calcio in lutto: è morto a 67 anni Claudio Garella. Come riporta L'Arena, sarebbe deceduto a causa di problemi cardiaci occorsi in seguito ad un intervento chirurgico. "Garellik" (questo il suo soprannome, per i suoi interventi quasi da supereroe dei fumetti in campo), nella sua carriera è stato protagonista prima di tutto della vittoria del campionato del Verona nella stagione 1984-1985 bissata con la maglia del Napoli nel 1986-87 (a cui aggiunse una coppa Italia). In gialloblù ha giocato per quattro anni, collezionando oltre cento presenze. Garellik lascia un segno indelebile soprattutto per il suo stile inconfondibile, efficace anche se non sempre ortodosso. Lui in primis si definiva un "portiere anomalo" per il suo modo di giocare e per la sua abilità nelle uscite basse. Nell'immaginario calcistico sono rimaste famose le sue respinte coi piedi. Storica l'affermazione dell'avvocato Agnelli: "Garella è il più forte portiere del mondo. Senza mani, però".