Tennis, Musetti batte Alcaraz e trionfa ad Amburgo

Impresa portata a casa per il tennista Lorenzo Musetti, nuovo campione dell'Hamburg European Open, torneo Atp 500. Il toscano, 20 anni e numero 62 del mondo (ma da domani diventerà 31), ha battuto in 2 ore e 46 minuti lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 6 del seeding.

Nel primo set il break decisivo il tennista italiano lo piazza sul 3-3, portandosi avanti 4-3 e servizio per poi chiudere sul 6-4. Nel secondo set Musetti strappa subito il servizio all'avversario e sul 5-4 ha due match point, entrambi annullati da Alcaraz che poi riesce a breakkare il toscano e a portarsi sul 5-5. Si arriva così al tie break: Musetti ha altri 3 match point (due sul suo servizio). Lo spagnolo però li annulla tutti e poi va a vincere il set grazie a un doppio fallo dell'italiano. Si va al terzo. La partita procede equilibrata e senza break fino al 5-4 per Musetti, servizio Alcaraz. Lo spagnolo concede il sesto match point e questa volta, complice un rovescio lungo dello spagnolo, il tennista italiano riesce a portare a casa la partita e il torneo: è la prima finale persa da Alcaraz in carriera. Il punteggio finale recita 6-4 6-7 (6-8) 6-4 per Musetti.

Il titolo dedicato alla nonna

"Questo titolo lo dedico a mia nonna, con lei ho un rapporto speciale. Questa vittoria è un bel test per un attacco di cuore...", ha detto il campione. Ai ringraziamenti di rito ("ho un grande team") Musetti ha unito un grande elogio dell'avversario, lo spagnolo Carlos Alcaraz, indicato come prossimo numero uno: "Oggi hai salvato così tanti match point - ha aggiunto Musetti - Sei un grande lavoratore e mi ispiro a te, i sacrifici che faccio sono ispirati al tuo lavoro. E' stato un match davvero divertente".