Gp Francia, qualifiche: pole a Leclerc, poi Verstappen e Pérez. VIDEO

Settima pole position del Mondiale per Charles Leclerc in Francia. Nelle qualifiche del Gran Premio di Le Castellet, il pilota monegasco ha superato di poco gli avversari assicurandosi il primo slot nella griglia di partenza. Alle sue spalle, il campione del mondo in carica Max Verstappen e il messicano Sergio Pérez. Quarto posto per Hamilton mentre Sainz sarà costretto a partire dalla 19esima posizione a causa di una penalità rimediata per aver cambiato la centralina del motore.