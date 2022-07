Calciomercato, fatta per Bremer alla Juventus

Anche se manca ancora l’ufficialità, il passaggio di Gleison Bremer alla Juventus è ormai cosa fatta. Secondo le ultime indiscrezioni, la squadra guidata da Massimiliano Allegri avrebbe strappato il difensore brasiliano classe '97 alla corte dell’Inter per una cifra pari a 47 milioni di euro, di cui 40 fissi e sette in forma di bonus sulle performance. È il terzo grande colpo messo a segno dai bianconeri dopo l’acquisto di Angel Di Maria e il ritorno di Paul Pogba.

Pronto a partire

Il difensore brasiliano, attualmente in ritiro con i granata a Bad Leonfelden, in Austria, è pronto a partire. Il suo ritorno a Torino è previsto in serata, all'aeroporto di Caselle, dove comincerà la sua nuova avventura in bianconero.