F1, Gp Silverstone: nelle qualifiche pole a Sainz . Verstappen secondo

Carlos Sainz ha conquistato la prima posizione al Gp della Gran Bretagna, decima prova del mondiale di Formula 1. Si tratta della sua prima pole position in carriera. Sulla bagnato di Silverstone lo spagnolo della Ferrari ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Sainz fa volare la sua Ferrari in una sessione di qualifiche pazza, in cui in tanti potevano lottare per la prima piazza. Terza l'altra rossa di Charles Leclerc che partirà in seconda fila insieme a Sergio Perez.