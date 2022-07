NBA, per Jokic rinnovo record da 264 milioni: è il contratto più ricco

Nikola Jokic ha firmato un contratto quinquennale record da 264 milioni di euro con i Denver Nuggets, secondo quanto riportato i media statunitensi. Il prolungamento del contratto sottoscritto dal 27enne serbo, scrive il Denver Post, è il più oneroso nella storia dell'NBA, almeno nella fase di negoziazione libera. Come sottolinea il Post, la notizia non era inattesa. Jokic, eletto a maggio miglior giocatore della regular season NBA per il secondo anno consecutivo, aveva affermato di non essere interessato a un trasferimento, dopo la sconfitta di Denver contro Golden State nei playoff.