Wimbledon 2022, dal tabellone ai favoriti: cosa c’è da sapere

Al via l’edizione 135 del prestigioso Slam sull’erba londinese. Djokovic e Swiatek partono con il favore dei pronostici nei tabelloni maschile e femminile. Berrettini prova l’impresa (e può incrociare il serbo solo in finale). Non c’è Federer e sono stati esclusi i tennisti russi. L'Atp ha deciso di non assegnare punti validi per la classifica mondiale ascolta articolo Condividi

Dopo la fase delle qualificazioni, prende oggi il via il torneo di Wimbledon. L’edizione numero 135 del terzo Slam stagionale di tennis si disputa sull’erba londinese tra il 27 giugno e il 10 luglio, sui 19 campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. L’edizione del 2022, che sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, coincide con il centesimo anniversario del Centre Court, l'iconico stadio che dal 1922 si trova in Church Road, sobborgo verde a sud di Londra. Una ricorrenza che segna anche il ritorno ai Championships del pubblico, senza più limitazioni né green pass, dopo la cancellazione del 2020 e l'edizione dell'anno scorso, a capienza ridotta, quando nella finale maschile si impose il serbo Novak Djokovic su Matteo Berrettini.

Il tabellone leggi anche Wimbledon: stop a tennisti russi e bielorussi. Atp: ingiusto Al termine delle qualificazioni, la mattina del 24 giugno è stato effettuato il sorteggio per la composizione dei tabelloni: in campo maschile il campione in carica Novak Djokovic, sei volte vincitore di Wimbledon, debutta sul Centrale contro il coreano Soonwoo Kwon, n.75 al mondo. Esordio comodo anche per Rafa Nadal, secondo favorito sui prati londinesi, opposto al primo turno contro l'argentino Francisco Cerundolo. Reduce da due trionfi consecutivi sull'erba, il finalista 2021 Matteo Berrettini, favorito n.8 e sorteggiato nella parte bassa del tabellone (e l'eventuale incrocio con Djokovic sarebbe solo in finale) inizia la sua corsa sull'erba dell'All England Club contro il 26enne cileno Cristian Garin. Decisamente più insidiosa la prima di Jannik Sinner, favorito n.10: il suo primo avversario sarà il 37enne svizzero Stanislas Wawrinka.

I favoriti vedi anche Tennis, Rafa Nadal show a Parigi: vince il 14esimo Roland Garros Djokovic si ripresenta sulla nobile erba londinese da grande favorito (quotato 4/5 dai bookmakers dall'alto dei suoi sei trionfi, tre nelle ultime quattro edizioni) nonostante le vicissitudini per le sue posizioni no-vax. Ma dietro di lui, gli allibratori locali puntano su Berrettini (11/2), capace nell'ultimo mese di vincere due tornei di fila sull'erba (Stoccarda e Queen's) al rientro dopo l'operazione al polso. Terzo favorito Rafa Nadal, che insegue il sogno del Grand Slam dopo i trionfi in Australia e Francia. Segue, secondo gli scommettitori, un altro spagnolo, il giovanissimo Carlos Alcaraz. Più attardata l'altra speranza del tennis italiano, Jannik Sinner, che però non sembra avere un feeling particolare con l'erba. Illustre assente è Roger Federer, vincitore qui otto volte: proprio a Wimbledon il campione svizzero ha disputato il suo ultimo match, 11 mesi fa, prima del lungo stop per l'infortunio al ginocchio che ha interrotto la striscia di presenze iniziata nello scorso millennio (1998). Le quote per il tabellone femminile hanno una sola regina, incontrastata: la polacca Iga Swiatek, che lo scorso anno a Wimbledon si fermò negli ottavi di finale. Dietro di lei ci sono Coco Gauff (finalista al Roland Garros), Ons Jabeur e Simona Halep. Chi invece spera in un epilogo romantico all'All England Club può puntare sulla quota (15) per il ritorno al successo di Serena Williams, che a quasi 41 anni non ha intenzione di arrendersi.

Non ci sono punti Atp vedi anche Tennis, Berrettini vince il Queen’s: battuto in finale Krajinovic Per la prima volta dall'introduzione della classifica Atp (1973) mancheranno nel tabellone di Londra anche i primi due del ranking mondiale, il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. Ma se quest'ultimo è stato bloccato da un infortunio alla caviglia, Medvedev è stato escluso - al pari di tutti gli altri tennisti russi e bielorussi - da una controversa decisione presa dall'organizzazione dei Championships, su pressione del governo britannico, nell'ambito delle ritorsioni adottate dal Regno Unito contro la Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina. Decisione che ha portato l'Atp a non assegnare punti validi per la classifica al torneo, declassandolo di fatto - secondo alcuni osservatori - a ricca e prestigiosa esibizione. Alla quale comunque parteciperà una tennista russa, la doppista Natela Dzalamidze che ha aggirato la norma acquisendo alla vigilia dell'iscrizione il passaporto della Georgia. In gara - grazie ad una dovuta wild card - ci sarà anche Serena Williams, che torna in campo dopo un'assenza di un anno, all'inseguimento del sogno di migliorare il suo record di 23 titoli Slam (regina sette volte a Wimbledon). Gli italiani Sono 11 gli italiani nel main-draw, tra maschile e femminile. Il torneo maschile vedrà impegnati Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori. Il torneo femminile vedrà invece la partecipazione di Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto. Tra gli uomini, detto di Berrettini che esordisce con Garin e di Sinner contro Wawrinka, ci sarà Vavassori, numero 255 del ranking e al suo primo Slam in singolare della carriera, che affronta lo statunitense Frances Tiafoe, n.23 del ranking. Musetti se la vedrà con Taylor Fritz, Fognini con l’olandese Griekspoor, mentre Sonego avrà al primo turno lo statunitense Denis Kudla. Tra le donne, la Paolini se la vede con Petra Kvitova, mentre Lucia Bronzetti inizia con Ann Li. C’è poi un derby azzurro tra Martina Trevisan, n.27 del ranking e 22 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto, n.117 WTA. Infine Camila Giorgi, n.26 del ranking e 21 del seeding, è stata sorteggiata al primo turno contro la polacca Magdalena Frech, n.92 del mondo.