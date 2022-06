MotoGp, qualifiche GP Germania: pole di Bagnaia al Sachsenring

Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania classe MotoGp . Bagnaia ha ottenuto il miglior giro con il tempo di 1:19.931. Dietro al torinese partirà il leader del Mondiale e campione del mondo Fabio Quartararo (su Yamaha) e poi la Ducati Pramac di Johann Zarco. Quarta la Aprilia di Aleix Espargaro. La griglia di partenza vede poi Di Giannantonio in quinta posizione, poi Miller, Marini e Martin.

Le libere 4 ritardate per mancanza di corrente

Al Sachsenring è mancata la corrente nel paddock e la quarta sessione di prove libere è stata posticipata. L'assenza della corrente elettrica è stata causata dal forte caldo in Germania. In pista poi Quartararo è stato il più veloce davanti a Bagnaia e Mir. Invece in precedenza, le libere 3 erano state dominate dalla Ducati di Bagnaia davanti all’Aprilia di Aleix Espargaro e l'altra Rossa di Jack Miller. Al termine della terza sessione di libere è arrivato l’annuncio che Alex Rins non correrà il Gp. Il pilota spagnolo della Suzuki ha deciso di non proseguire il suo weekend tedesco. Il polso sinistro, fratturato nella caduta al via del Gran Premio di Barcellona innescata da una scivolata di Nakagami, è ancora dolorante.