Europei di scherma, tripletta per Italia nel fioretto: oro a Garozzo

Sul podio Marini, argento, e Avola, bronzo. Due medaglie per l'Italia anche nella spada femminile

Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel fioretto maschile. In finale ha battuto 15-9 l'altro azzurro Tommaso Marini. Medaglia di bronzo per Giorgio Avola.

Garozzo era stato oro anche nel 2017

Secondo successo per Daniele Garozzo, che era stato campione a Tbilisi 2017 e argento nelle edizioni di Montreaux 2015, Novi Sad 2018 e Dusseldorf 2019. Il siciliano in semifinale ha vinto 15-10 su Giorgio Avola e in finale ha superato 15-9 Tommaso Marini.