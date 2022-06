Marcell Jacobs parteciperà ai Mondiali senza altre gare prima

Marcell Jacobs andrà ai Mondiali, ma senza partecipare ad altre gare prima. E' questa la decisione presa dopo aver fatto la risonanza magnetica di controllo. L'infortunio al bicipite femorale sinistro è superato. Lo ha dichiarato il suo allenatore Paolo Camossi alla Gazzetta dello Sport: "La situazione è rientrata nella normalità. Le scrupolose terapie seguite hanno dato i frutti sperati. Adesso si tratta di continuare a lavorare in maniera progressiva per arrivare a Eugene nelle migliori condizioni. Significa che, prima dei Mondiali, non abbiamo in programma alcuna gara. Se, diversamente, vedremo che varrà la pena inseguirne una, valuteremo la possibilità con attenzione".