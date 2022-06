Finale playoff serie C, Palermo-Padova 1-0: i rosanero promossi in B

La cronaca di Palermo-Padova

La festa del Barbera, stracolmo a occhio anche oltre la capienza regolamentare - 34.010 il dato ufficiale dei biglietti venduti - è iniziata poco prima della mezz'ora, quando Brunori (25') traformato il rigore della vittoria: la massima punizione era stata concessa per un fallo di mano di Pelagatti. Palermo sempre in controllo della partita e Padova, alla seconda finale Playoff consecutiva persa, che ha chiuso in nove uomini per le espulsioni di Ronaldo e Pelagatti. Troppo forte il richiamo della partita di questa sera per i tifosi. Al punto che la passione per i rosanero ha rischiato di mettere in crisi la macchina elettorale cittadina: in 174, fra presidenti di seggio e scrutatori, hanno dato forfait all'ultimo secondo. Per loro scatta adesso l'indagine per interruzione di pubblico servizio. Per l'allenatore dei rosanero, Silvio Baldini, la chiusura di un cerchio dopo l'esonero di 18 anni fa, quando non riuscì a festeggiare la promozione in A, centrata poi da Francesco Guidolin. Stessa sorte per Giacomo Filippi, autore di 33 dei 66 punti nella stagione regolare. Un pezzo di promozione è anche suo.