Ciclismo, l'annuncio di Greg Lemond: "Ho la leucemia"

L'ex ciclista americano, vincitore di tre Tour de France e due volte campione del mondo ha comunicato la sua malattia con un post sul suo sito web: "Fortunatamente, è un tipo di cancro che può essere curato, che non è nemmeno pericoloso per la vita o debilitante"

"Mi è stata diagnosticata una leucemia mieloide cronica. Fortunatamente, è un tipo di cancro che può essere curato, che non è nemmeno pericoloso per la vita o debilitante", ha detto Lemond in un post sul proprio sito web. "Avevo sperimentato alcune settimane di stanchezza che mi hanno spinto a sottopormi a un check-up compreso di analisi del sangue - scrive Lemond -. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, completata la scorsa settimana, venerdì scorso ho ricevuto la mia diagnosi ufficiale", ha spiegato Lemond. "I miei medici dell'Università del Tennessee, in consultazione con un team della Mayo Clinic, hanno definito un protocollo di chemioterapia che inizierà questa settimana. Nessuno vuole mai sentire la parola 'cancro', ma ora è un grande sollievo sapere perché mi sono sentito male", ha aggiunto Lemond.