Champions League, su Sky la finale Liverpool-Real Madrid: formazioni

Liverpool contro Real Madrid, Jurgen Klopp contro Carlo Ancelotti, Momo Salah contro Karim Benzema: si decide questa sera la Champions League, edizione 2021/22. Allo Stade de France di Parigi i Blancos vanno a caccia della loro quattordicesima coppa dalle grandi orecchie, i Reds cercano invece la rivincita della finale del 2018: in quell’occasione il Real guidato da Zinedine Zidane vinse la finale per 3 a 1 allo stadio Olimpico di Kiev. La partita è visibile su su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. L'inizio dell'incontro è stato posticipato, a causa dell'arrivo in ritardo del pubblico allo stadio. (L’ALBO D’ORO - CHI HA VINTO PIÙ CHAMPIONS - LE FINALI PIÙ BELLE)