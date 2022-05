Maldini: "Nessuno mi ha chiamato per il rinnovo. Irrispettoso"

Sono passati appena 5 giorni dalla conquista dello scudetto, ma al Milan già si pensa al futuro. Un futuro ancora incerto, sul quale pesano le notizie che arriveranno dagli Stati Uniti, dove in questi giorni si definirà il passaggio di proprietà tra il fondo Elliott e il gruppo RedBird. Un passaggio che sarà decisivo anche in ottica sportiva, visto che il mercato in entrata e in uscita dipenderà anche da quello. E sul quale ora si aggiungono le parole di Paolo Maldini, tutt’altro che tenere. “Mi piace essere una sorta di garanzia per il tifoso milanista. Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un'idea vincente”, ha detto il responsabile dell’area tecnica dei rossoneri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.