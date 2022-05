Internazionali d’Italia: in finale Tsitsipas-Djokovic e Swiatek-Jabeur

Sono Tsitsipas contro Djokovic e Swiatek contro Jabeur le finali maschile e femminile degli Internazionali d’Italia, ATP Master e WTA 1000 in corso di svolgimento sui campi del Foro Italico a Roma. Entrambi gli incontri sono in programma domenica 15 maggio. Lo scorso anno era stato Rafa Nadal a imporsi tra gli uomini, mentre Iga Swiatek cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2021.

Le semifinali maschili

leggi anche

Tennis, Internazionali di Roma: vince Tsitsipas, Sinner eliminato

Il primo a qualificarsi per l’atto finale degli Internazionali d'Italia è stato Stefanos Tsitsipas: il greco ha infatti battuto in rimonta in tre set il tedesco Alexander Zverev. Il punteggio finale è stato 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 28 minuti di gioco. Nell’altra semifinale il numero 1 mondiale Novak Djokovic ha battuto 6-4, 6-3 il norvegese Casper Ruud, numero 8 dell’ATP. L'asso serbo ha già vinto cinque volte il torneo, mentre il greco è ancora alla caccia di un trionfo nella competizione capitolina. Per Nole quella nella semifinale contro Casper Ruud è la vittoria numero mille in carriera.

Le semifinali femminili

Nel torneo femminile la prima a raggiungere la finale è stata Iga Swiatek: la polacca, numero 1 del mondo e del tabellone, ha travolto la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-2 6-1 in meno di un’ora. Nell’incontro conclusivo se la vedrà con la tunisina Ons Jabeur, numero 7 del mondo, che ha battuto in tre set la russa Daria Kasatkina, numero 23 Wta.