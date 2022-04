F1, Gp Imola: Sprint e pole a Verstappen, poi Leclerc e Perez. VIDEO

L'olandese della Red Bull rimonta al penultimo giro e soffia il podio al pilota della Ferrari. Delusione per Hamilton: chiude quattordicesimo. Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in chiaro su TV8 ascolta articolo Condividi

È Max Verstappen a conquistare la Sprint Race nel Gp di Imola, con un tempo di 30:39:567. La sua Red Bull supera la Ferrari di Charles Leclerc al ventesimo giro sui ventuno totali del circuito di Sant’Elmo. Al terzo posto Perez (Red Bull), seguono Sainz (Ferrari) e Norris (McLaren). Delusione per Hamilton: chiude quattordicesimo. Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

La gara di Verstappen e Leclerc vedi anche F1, il Gp torna a Las Vegas nel 2023 “Molto brutta” la partenza secondo Verstappen, che ha lamentato “troppo pattinamento”. Poi la rimonta, anche se mantiene i piedi per terra: “So che domani sarà diverso, ma oggi è andata meglio con queste mescole. Sono contento di aver fatto una sprint race pulita", ha detto. Leclerc ammette invece di aver “faticato con le gomme” e di dover “analizzare tutto per domani e fare in modo di essere pronti”.

La classifica vedi anche F1, GP Imola, dagli orari al programma: tutto quello che c’è da sapere Quinto e sesto posto per le McLaren di Norris e Ricciardo. Chiudono i primi dieci posti l’Alfa Romeo di Bottas, seguita dalla Haas di Magnussen, dalla Alpine di Alonso e da Schumacher (Haas).