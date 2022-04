L'ex Napoli Freddy Rincon in gravi condizioni dopo un incidente

L’ex centrocampista, 55 anni, ha riportato un trauma cranico importante ed è attualmente in prognosi riservata in una clinica di Calì, in Colombia

L’ex calciatore della nazionale colombiana, Freddy Rincon è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto a Calì, in Colombia. Rincon era a bordo di un’auto che si è scontrata contro un bus nei pressi dello stadio Pascal Guerrero. Non è chiaro se fosse lui alla guida del veicolo nello schianto che ha causato il ferimento di altre quattro persone. L’ex giocatore ha riportato un trauma cranico importante ed è attualmente in prognosi riservata. Rincon, 55 anni, in carriera ha giocato anche in Italia con il Napoli di Boskov prima di passare al Real Madrid e ha disputato con la sua nazionale ben tre campionati del Mondo.