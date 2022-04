Serie A, Bologna-Sampdoria 2-0: doppietta di Arnautovic. VIDEO

La sfida del Dall'Ara ha chiuso la 32esima giornata del campionato. La squadra di Mihajlovic (non presente in panchina) ha battuto i blucerchiati di Giampaolo grazie a due gol del suo attaccante austriaco

Dopo le partite di sabato e domenica , la 32esima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con il posticipo del lunedì tra Bologna e Sampdoria ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La squadra di Mihajlovic (anche se non presente in panchina) ha vinto 2-0, confermando il buon momento di forma già mostrato la settimana scorsa a San Siro contro il Milan . I blucerchiati di Giampaolo invece restano vicini alla zona retrocessione.

La cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Dopo un primo tempo a ritmi non troppo alti, i padroni di casa sbloccano il match al minuto 61: cross di Hickey per Dijks, che l'appoggia al volo di prima al centro, dove Arnautovic segna da pochi passi. Gli emiliani poi colpiscono due traverse nel giro di pochi minuti, ancora con Arnautovic e con Sansone. L’attaccante austriaco è in serata di grazia e sigla la sua doppietta al 76esimo. Su un cross dalla sinistra toccato da Yoshida la palla arriva ad Arnautovic che elude Colley e realizza.