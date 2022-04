Moto GP Austin, qualifiche: Jorge Martin parte in pole, Bagnaia terzo

Quartararo cade e partirà sesto, Marquez nono

leggi anche

Serie A, ora Cagliari-Juve: 1-1. Inter-Hellas Verona finita 2-0. LIVE

Il campione del mondo in carica Quartararo paga una caduta nel corso del Q2 non riuscendo ad andare oltre un sesto posto, mentre Marc Marquez si piazza nono. Partirà solo 13 Aleix Espargaro, vincitore dell'ultima gara in Argentina con la sua Aprilia, che paga una caduta nel Q1 perdendo la possibilità di qualificarsi per un Q2 assolutamente alla portata.