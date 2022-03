Calcio, Turchia-Italia 1-0. LIVE

Sport

Mondiale 2022, i meme sulla sconfitta dell'Italia. FOTO

La mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale in Qatar ha lasciato di stucco moltissimi tifosi che speravano in una rivincita dopo l'esclusione da Russia 2018. Sui social c'è chi prova a ironizzare, per strappare un sorriso ai fan delusi

Alcuni avevano messo in conto la possibilità che l'Italia non si qualificasse al Mondiale, ma non che perdesse contro la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff. La delusione è ancora maggiore se si pensa che la squadra di Mancini era reduce dalla vittoria agli Europei e che ha perso contro una squadra considerata inferiore. Sui social c'è chi prova almeno a riderci su, ecco alcuni meme

Questo è uno dei meme che circolano di più. Mostrano due giocatori della nazionale all'aeroporto con la coppa in mano. All'imbarco del check in arriva però la sorpresa: è stato cancellato il volo direzione Qatar. Proprio in questo Paese, si disputerà il prossimo mondiale di calcio, il primo "invernale"