Ashleigh Barty, la tennista numero uno al mondo si ritira a 25 anni

L'australiana tre volte campionessa Slam: "E' il momento giusto". Lascia lo sport per inseguire "altri sogni". In un video messaggio confessa: "Fisicamente non ho più nulla da dare"

"Oggi è una giornata difficile ed emozionante per me perché sto annunciando il mio ritiro dal tennis". E' il contenuto del video messaggio della tennista australiana Ashleigh Barty, numero uno della classifica Wta che a soli 25 anni lascia lo sport per inseguire “altri sogni”. La tre volte campionessa del Grande Slam in un video pubblicato su Instagram dichiara: "Sono così felice e sono così pronta, e so solo che il momento, nel mio cuore, per me come persona, è quello giusto".

Barty: Ho perso la spinta fisica, sono assolutamente esausta Nel video l’australiana che il 24 aprile compirà 26 anni ringrazia il mondo dello sport: "Sono così grata a tutto ciò che il tennis mi ha dato, mi ha dato tutti i miei sogni e altro ancora, ma so che è giunto il momento per me di allontanarmi". Poi confessa: “Ho perso la spinta fisica, il desiderio emotivo e tutto ciò che serve per sfidare te stessa ai massimi livelli. So solo che sono assolutamente esausta. So solo che psicologicamente non ho più niente da dare e che per me questo è successo. Ho dato assolutamente tutto quello che potevo a questo bellissimo sport del tennis e sono davvero felice", ha detto la numero uno del mondo.