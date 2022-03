Sci, Brignone vince il Gigante di Meribel, Bassino seconda

Doppietta azzurra alle finali di Coppa del Mondo nello slalom gigante di Courchevel-Meribel, sede delle finali della coppa del mondo di sci. Prima Federica Brignone che ha messo in scena una seconda manche da vera campionessa , concludendo col tempo complessivo di 2’14”68. Seconda Marta Bassino che si è accomodata subito alle spalle della compagna di squadra, grazie ad una favolosa seconda manche che le ha permesso di risalire dalla sesta posizione della prima run, mettendosi dietro -per sei centesimi- anche la slovacca Petra Vlhova arrivata terza. Beffata la svedese Sara Hector, oro olimpico, che dopo aver dominato la stagione ha chiuso solo 14/a, la Coppa di specialità è andata alla francese Tessa Worley quarta al traguardo. Solo settima l'americana Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche. Per l'Italia c'è poi Elena Curtoni che ha chiuso la gara in 24esima posizione.

Chi è Federica Brignone

Per Federica Brignone si tratta del quarantanovesimo podio in carriera in Coppa del mondo, portandosi a due podi di distanza dal terzo posto all-time nella storia dello sci azzurro, occupato da Isolde Kostner. La 32enne Federica Brignone raggiunge il primato di 11 successi in Coppa del Mondo. Nata a Milano e residente a La Salle, è figlia di Maria Rosa Quario ex sciatrice di alto livello e di Daniele Brignone, maestro di sci. Nel suo palmarès figurano tra l'altro tre medaglie olimpiche, una medaglia iridata, una Coppa del Mondo generale (è stata la prima italiana ad aggiudicarsi il trofeo) e tre di specialità.