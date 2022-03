Calcio, Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega di Serie A. Ha ottenuto 11 voti a favore, appena sufficienti per l'elezione nel corso dell'assemblea nella sede della Lega in via Rossellini a Milano. Nella votazione sono state 8 le schede bianche, mentre un voto è andato a Paolo Dal Pino, dimessosi dalla carica di presidente della Lega Serie A nelle scorse settimane.