Adidas è il nuovo sponsor tecnico della Nazionale italiana di calcio

Sport

Qualificazione ai Mondiali, Azzurri ai playoff: come funzionano

Dopo lo 0-0 a Belfast, la Nazionale deve affrontare gli spareggi che determineranno le ultime tre squadre qualificate per la competizione mondiale in Qatar. La formula è a gironi e i sorteggi sono previsti per il 26 novembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Quattro anni dopo il disastro del mondiale mancato, l'Italia si è smarrita di nuovo nella notte di Belfast. Un altro pareggio - uno 0-0 come a Milano nel 2017, contro la Svezia - e la Nazionale è di nuovo a rischio partecipazione. In Qatar, per via diretta, va la Svizzera, che all'ultima giornata batte 4-0 la Bulgaria e sorpassa gli Azzurri. Alla Nazionale di Mancini restano i playoff. Ma come funzionano?

La formula è a gironi. Vi accedono 12 squadre, le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazione e le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate con i gironi. Dodici squadre, dunque, che verranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Con un sorteggio, in ogni girone ci saranno 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le 2 teste di serie affronteranno le 2 non teste di serie in semifinali in gara unica che determineranno le due vincenti che si scontreranno nella finale. Dai 3 gironi usciranno dunque le ultime tre qualificate al Mondiale per l’Europa